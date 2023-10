Salva la figlia che rischia di annegare e muore: Caltagirone piange il 54enne Francesco Di Gregorio

Un 54enne di Caltagirone, Francesco Di Gregorio, è morto ieri pomeriggio nel lungomare Federico II di Svevia, a Gela, dopo avere salvato la figlia ventenne che rischiava di annegare tra le onde. L'uomo si era lanciato in soccorso della ragazza, avendo notato che faticava a restare a galla. E' riuscito a salvarla, ma non a tornare a riva con le sue forze. Anche a causa delle condizioni del mare, oltre che per lo sforzo fisico appena compiuto, lui stesso ha avuto evidenti difficoltà.

Sul posto è intervenuta quindi la Capitaneria di porto: è stato portato in spiaggia in condizioni critiche ed il decesso è stato successivamente costatato in ospedale. Anche due uomini della guardia costiera hanno riportato delle ferite durante l'intervento, avvenuto in una zona caratterizzata dalla promiscuità di fondale sabbioso e frangiflutti.