Etna, messi in salvo due escursionisti che si erano smarriti nella zona di Monte Nero

Nella tarda serata di oggi, venerdì 17 maggio, i tecnici della stazione Etna nord del soccorso alpino e speleologico siciliano, insieme ai militari del Sagf della guardia di finanza, hanno recuperato due escursionisti, originari di Nicolosi, in difficoltà nella zona di Monte Nero, al di sopra degli impianti turistici di Piano Provenzana.

I due giovani, colti dal buio e senza adeguata illuminazione, hanno smarrito il sentiero mentre erano in fase di rientro da un'escursione, iniziata nelle ore precedenti. Raggiunti dalle squadre di soccorso, gli escursionisti sono stati presi a bordo dei mezzi fuoristrada e accompagnati fuori dalla zona impervia, fino al piazzale sottostante.

Per i due ragazzi, che si presentavano in buone condizioni di salute, sebbene non equipaggiati con abbigliamento e calzature adeguate, non è stato necessario alcun intervento sanitario. "Si raccomanda di affrontare con responsabilità gite ed escursioni in ambienti montani ed impervi - consiglia il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Sicilia- Pianificate i tempi di andata e ritorno in base alle ore di luce, indossate abbigliamento tecnico e calzature da trekking, portate nello zaino illuminazione funzionale ed efficiente, insieme ad una powerbank per mantenere sempre carico il cellulare".