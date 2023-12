Due diportisti in difficoltà salvati dall'intervento della guardia costiera di Catania

Un elicottero della guardia costiera di Catania è intervenuto ieri al largo di Crotone per soccorrere due fratelli tedeschi in pericolo in mare aperto. La loro imbarcazione a vela, lunga 10 metri, era in procinto di affondare a causa dell'inefficienza delle pompe di sentina. L'allarme è stato lanciato dalla sala operativa della direzione marittima di Reggio Calabria, che ha coordinato l'intervento aereo a oltre 80 miglia nautiche a sud di Crotone. La situazione è stata resa ancora più critica dalle avverse condizioni meteorologiche, con onde alte di circa 4 metri e un vento teso di circa 42 nodi. L'elicottero della guardia costiera ha raggiunto la zona di emergenza e ha eseguito con successo il recupero dei due fratelli in pericolo, portandoli in salvo intorno alle 13. Grazie alla tempestiva risposta dell'equipaggio e alla precisione dell'intervento, i naufraghi sono stati condotti all'aeroporto di Crotone. Lì li attendeva un'ambulanza, precedentemente predisposta durante i coordinamenti del soccorso. Una volta a terra, i due diportisti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per una valutazione medica e le cure necessarie.