Sette ore di ritardo sulla tratta Catania-Milano, la disavventura di Salvatore Aranzulla: "Da prendere a calci"

“Prima e ultima volta con Ryanair”. È lo sfogo, affidato alla sua pagina Facebook, di Salvatore Aranzulla, il noto blogger e divulgatore informatico nei confronti della compagnia britannica, a causa di un ritardo ben di sette ore per la tratta Catania-Milano. Due ore o poco più di viaggio che si sono trasformate per lui in un’odissea.

La disavventura per il blogger però non si ferma al solo ritardo. Aranzulla infatti rincara la dose, lamentando anche la mancanza di servizio di assistenza da parte della compagnia aerea: “Poco meno di sette ore di ritardo (se mai partirà) e nessuna assistenza“.

Infine Aranzulla, profondamente contrariato, chiosa con una rassegnata ironia: “Se poi apri i canali social della compagnia alla ricerca di informazioni, trovi meme “simpatici” in cui ironizzano su una mamma che, da quello che si legge in rete, sembrerebbe aver maltrattato e cacciato i figli di casa. Da prendere a calci nel sedere!”.

Il post ha ovviamente scatenato i commenti dei fan e non solo di Aranzulla, tra commenti ironici e testimonianze personali di disavventure analoghe vissute a causa di una compagnia aerea, per cercare di "rincuorare" l'adirato blogger.