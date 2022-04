Salviamo il pianeta anche con il riuso del riutilizzabile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Domani, 7 aprile, presso Le Ciminiere, all'interno del Green Expo del Mediterraneo, sapremo tutto ciò che riguarda l’economia circolare e, soprattutto, Sebastiano Marinaccio, presidente di “Mercatino”, gruppo di quasi 200 negozi in franchising sparsi per l’Italia, che vendono tutto ciò che può essere riutilizzato, riferirà sul ciclo di vita degli oggetti e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale sul territorio. Marinaccio fornirà tutti i nuovi dati rilevati nel 2021, numeri davvero sorprendenti, partendo dal riuso dell’abbigliamento, mobili, quadri, libri, biciclette, fino agli oggetti vintage, che evita, ogni anno, nel nostro paese, l’immissione di 45 mila tonnellate di gas serra. Ben pochi sanno i vantaggi, da quelli economici a quelli ambientali, del riuso e Marinaccio, dall’alto della sua esperienza (negozi mercatino sono operativi anche a Catania, Messina, Trapani e Palermo) parlerà del riuso secondo il modello Ica in cui sono descritti i dati della prima sperimentazione scientifica del Life City Cycle Assessment. I dati che fonirà Marinaccio, come sempre, avranno del sorprendente. Ben pochi sanno che anche grazie al riuso di quello che è riutilizzabile sarà possibile salvare il nostro pianeta.