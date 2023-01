"Salviamo la sanità nel Calatino", protesta in difesa dell'ospedale

"Salviamo la Sanità nel Calatino", è lo slogan della manifestazione di protesta che si terrà sabato 7 gennaio, a partire dalle 10, nello spazio antistante all'ospedale 'Gravina' di Caltagirone. L'obiettivo dell'iniziativa, messa in atto dai Comuni del comprensorio, è quello di chiedere "interventi risolutivi che pongano fine alla drammatica situazione del nosocomio calatino, alle prese - sostengono gli animatori della protesta - con sempre più insostenibili carenze nell'organico dei medici che attentano alla sopravvivenza di molti reparti, primi fra tutti quelli dell'emergenza".

"La carenza di personale all'ospedale Gravina - sottolinea il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo - sta mettendo a rischio il diritto alla salute delle nostre comunità. Non possiamo permettere che questo continui! Non possiamo tollerare questa situazione. Invito tutti a unirsi ai sindaci del territorio per protestare e far sentire in modo determinato la nostra voce. Non ci interessano le soluzioni intermedie o estemporanee che finora ci hanno proposto. Dalla Regione vogliamo risposte chiare, certe e che tutelino realmente il diritto alla salute. Uniamoci per sostenere questa protesta che è di tutti, per tutti".