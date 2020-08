Salvini: "A Catania andrò al processo a testa alta. Sostegno a Musumeci"

"Io andrò a processo, ma a processo ci dovrebbero andare i governanti che stanno trasformando l'Italia in un casino". Lo ha detto Matteo Salvini che a Crotone ha aperto la campagna elettorale per le elezioni comunali in Calabria.

"Io vado a processo a testa alta - ha aggiunto Salvini - perchè ho difeso l'Italia e gli italiani. Sono orgoglioso di quello che ho fatto. Appena gli italiani mi rimandano al governo tornerò a combattere i mafiosi, scafisti e trafficanti ed a chiudere i porti. Io spero che il governo vada via il prima possibile al di la' del voto delle regionali perchè non ne stanno facendo una giusta".

"Do il mio massimo sostegno al governatore della Sicilia Musumeci che ha chiuso tutti i centri di accoglienza e chiedo agli amministratori e governatori della Lega di fare la stessa cosa", ha commentato Salvini. "Dove avrei messo i migranti? Semplicemente non li avrei fatti arrivare. Con me ne sono arrivati 4.000, quest'anno siamo a 18.000".