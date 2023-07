Salvini pronto a convocare un tavolo sull'emergenza aeroporto di Catania

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini convocherà al più presto tutti i soggetti interessati alla gestione dell'aeroporto di Catania. Lo si legge in una nota del Mit in cui si ricorda che, come già successo per lo scalo di Reggio Calabria, Salvini è determinato a fare il punto della situazione. Nel caso dello scalo etneo, l'obiettivo è accelerare il ritorno alla normalità. "Da parte del Mit - prosegue la nota - è confermato il pieno spirito collaborativo, anche se la competenza diretta sulla gestione dell'aeroporto di Catania non è del dicastero di Porta Pia. Salvini ribadisce la disponibilità a mettere a disposizione anche un supporto tecnico per fare piena luce sulla situazione".

"Ormai è evidente che ci sia stata una mancata programmazione e che siano state carenti le verifiche sui programmi infrastrutturali, annunciati e mai realizzati. Il danno al sistema produttivo di Catania e della Sicilia orientale è grave, sia per l'impatto immediato, e non solo sul campo turistico nel pieno della stagione, sia per quello reputazionale, che rischia di perdurare nel tempo. È passata una settimana e ancora non è chiaro quando ritorneremo alla cosiddetta normalità. Né sappiamo cosa si intenda fare per recuperare i ritardi nel programmare lo sviluppo di un aeroporto ormai sovraccarico. Comprendo le proteste della associazioni di impresa e dei sindacati e anche il grande senso di responsabilità e di servizio del nuovo sindaco Enrico Trantino. In una città che potrebbe diventare un polo di sviluppo nazionale ed europeo, questa situazione non è tollerabile". È quanto dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito alle sollecitazioni pervenute dalle associazioni di imprese e dei sindacati sulle gravi conseguenze per il sistema produttivo dell'Isola, di cui "ho già interessato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, con delega al trasporto aereo, "con cui mi sono sentito sin dalle prime ore dopo l'incidente. In tal senso solleciterò precise spiegazioni a Sac ed Enac, per quanto di loro competenza".