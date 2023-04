Salvo Nicosia confermato alla guida di Federconsumatori Catania

Federconsumatori Catania, nel corso dell'assemblea dei soci del 31 marzo 2023 e alla presenza del presidente regionale, Alfio La Rosa, ha confermato nel ruolo di presidente provinciale Salvo Nicosia.

Nicosia, catanese di 62 con una pregressa esperienza ventennale nel settore privato (è stato funzionario commerciale di aziende alimentari multinazionali), è in Federconsumatori dal 2007.

Già presidente provinciale nel 2015 e poi nel 2018, ora Nicosia si avvia a svolgere il suo terzo mandato con l'intenzione chiara di formare la nuova generazione di dirigenti Federconsumatori: "Tra i miei compiti, per questo terzo mandato, ci sarà anche quello di formare i nuovi quadri ai quali affidare il futuro dell'associazione e la nuova squadra di presidenza, eletta oggi in assemblea su mia proposta, rappresenta un mix tra esperienza e nuove risorse per questo traghettamento. I cinque componenti sanno già che c'è da lavorare sodo". "Salvo Nicosia è una colonna di Federconsumatori in Sicilia - afferma Alfio La Rosa - che negli anni non si è distinto solo per la competenza con cui ha affrontato le questioni più tecniche, ma anche per il carattere combattivo grazie al quale ha permesso a Federconsumatori di confrontarsi da pari a pari con le più grandi aziende italiane. E vincere. Ringrazio Nicosia per quanto fatto fino ad oggi - conclude La Rosa - e sono certo che saprà continuare a svolgere un ottimo lavoro nei prossimi anni, anche nel nuovo difficilissimo contesto post Covid e post Ucraina e in un territorio complesso come quello catanese".