Corruzione elettorale, chiesto rinvio a giudizio per Sammartino

Per il recordman di preferenze delle scorse regionali Luca Sammartino è stato chiesto il rinvio a giudizio per corruzione elettorale e in un caso per corruzione semplice. Il giudice Carmela Laudani ha fissato l'udienza al prossimo 17 settembre. Il deputato regionale di Italia Viva, che presiede la commissione Lavoro all'Ars, andrà in udienza con altre sei persone tra cui l'ex consigliere comunale di Catania Giuseppe Musumeci e il consigliere della seconda municipalità Damiano Capuano.

L'inchiesta della procura etnea riguarda la presunta compravendita di voti per le regionali 2017, le politiche 2018 e alcune tornate amministrative. Per l'accusa Sammartino avrebbe promesso posti di lavoro e trasferimenti in cambio di voti per sé e per altri esponenti politici a lui vicini.

La reazione del deputato renziano è arrivata tramite una nota stampa: "Sono sereno. Grazie alle memorie difensive che ho depositato già i capi di imputazione sono passati da 11 a 6. Gli altri 5 sono stati stralciati con richiesta di archiviazione. Sono certo che anche davanti al GUP emergerà chiaramente la verità e cioè l'insussistenza dei fatti contestati. Sono fiducioso nel lavoro della magistratura a cui va il mio rispetto per la funzione che svolge all’interno delle istituzioni democratiche".