Samuele Bersani in concerto a Catania: “Mai vista così sporca”

Bersani, con il suo tour nei teatri, ieri è passato anche da Catania. Durante il concerto che si è tenuto al Teatro Metropolitan, ha posto l'attenzione su un problema che da tempo affligge la nostra città, l'invasione di rifiuti. “Vengo sempre molto volentieri a Catania - ha dichiarato il cantautore dal palco ai suoi fan - Ho pure fatto le vacanze qui. Ma devo dirvelo: non ho mai visto la città così sporca. Ora, o non c’è un sindaco… ”.

In prima fila ad ascoltarlo anche l'amica Carmen Consoli. Il discorso è cominciato da una breve riflessione sul reddito di cittadinanza e sulla possibilità di attivare progetti di pubblica utilità. Per poi spostarsi su un problema che, come spesso segnalato dai lettori di CataniaToday, interessa gran parte della città, dalle zone periferiche al centro storico. Dopo aver "bacchettato" Catania, Bersani ha precisato: "Anche nella mia città esiste il problema dei rifiuti, sia chiaro… ma da noi un sindaco c’è… E ora mestamente, torno a cantare”.