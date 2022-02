San Berillo, beccato pusher mentre spacciava cocaina

E' stato colto sul fatto un pusher, tunisino, mentre spacciava cocaina. E' accaduto la scorsa mattinata in via Sturzo, all'incrocio con via Rizzo, e a beccarlo sono stati gli agenti delle volanti che lo hanno visto parlare con un ragazzo intanto a cedergli la "roba". Così i poliziotti hanno arrestato la marcia e bloccato il pusher mentre il "cliente" è riuscito a far perdere le proprie tracce addentrandosi nel quartiere San Berillo. Il tunisino, regolare sul territorio italiano, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e della somma di euro 20 ed è stato denunciato.