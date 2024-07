San Berillo nuovo, provano la pistola sparando colpi in strada: quattro arresti

Colpi di pistola esplosi in un luogo abitato e la segnalazione anonima di un cittadino al numero di emergenza hanno fatto scattare le indagini della squadra mobile, sezione Falchi. Agli arresti domiciliari sono finite quattro persone: Salvatore Catania 24 anni, Santo Roberto Ranno 23 anni, Carmelo Tiralongo 24 anni e Sebastian Rosario Spina 37 anni. I fatti risalgono al 12 dicembre scorso e i reati contestati sono "detenzione, in concorso, di arma da fuoco clandestina con silenziatore inserito, ricettazione, esplosione in luogo abitato di colpi d’arma da fuoco e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale".

Dopo la segnalazione, la polizia giunta in via Piemonte ha identificato tre dei quattro indagati: Catania, Ranno e Tiralongo. Nella strada, tra la vegetazione, vicino a un muretto, agenti dei Falchi hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica con la matricola abrasa, con il caricatore, priva di cartucce e con il silenziatore inserito. Inoltre, a terra, a pochi metri da dove era stati bloccati i tre sono stati recuperati sei bossoli di pistola. Grazie alla visione di filmati di sistemi di sorveglianza della zona la squadra mobile ha ricostruito l'accaduto: in un video si vedono i quattro, alcuni dei quali arrivati con un'auto, sparare più colpi, passandosi l'arma tra loro.

Successive indagini hanno permesso di identificare il quarto uomo in Spina, che era presente nonostante fosse sottoposto alla Sorveglianza speciale ad Acireale e che, secondo l'accusa, sarebbe riuscito a scappare qualche istante prima dell'arrivo degli operatori della squadra mobile. L'identificazione di Spina è stata accertata oltre che dalle videoriprese, dal ritrovamento del suo telefono cellulare lasciato sul luogo dell’evento nelle concitate fasi della fuga.

