Vecchio San Berillo, istituita la Ztl notturna

Al fine di garantire la pubblica sicurezza e il decoro urbano nella zona del vecchio San Berillo, nell’ambito di un’attività programmata e coordinata con il comitato per l’ordine e la sicurezza, l’Amministrazione ha proceduto a una sostanziale modifica della viabilità nelle ore notturne, istituendo. dalle ore 22.00 e sino alle ore 06.00, il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto residenti e mezzi di soccorso, su Via Giovanni Di Prima, nel tratto compreso tra Via Giacomo Puccini e Via Monsignor Ventimiglia.

L’istituzione della Zona a Traffico Limitato sempre nelle stesse ore notturne, è stata realizzata con l’apposizione della segnaletica verticale anche su Via Don Luigi Sturzo, da Via Monsignor Ventimiglia a Via Giacomo Puccini; Via Luigi Rizzo, da Via Giovanni Di Prima sino a Corso Sicilia. Dalle ore 22.00 e sino alle ore 06.00 divieto di transito è stato stabilito anche sull’area a parcheggio compreso tra Corso Sicilia, via Luigi Rizzo e Via Don Luigi Sturzo. La zona interessata ai provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle ore notturne, è stabilmente presidiata dalle forze dell’ordine.