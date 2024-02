San Cristoforo, scassinatori in azione arrestati dai carabinieri

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno arrestato, per tentato furto in un'abitazione”, due pregiudicati catanesi di 52 e 38 anni. A far scattare l'allarme è stata una telefonata al numero unico per le emergenze che segnalava la presenza, in via Stella polare, di due uomini incappucciati alle prese con la serratura della porta d'ingresso di una casa a piano terra.

Grazie alla tempestività dell’intervento i militari sono riusciti a bloccare i due topi d’appartamento in flagranza e prima che potessero arrecare ulteriori danni alla casa presa di mira. Al momento del loro arrivo i carabinieri hanno notato il 52enne, poco distante dall’abitazione colpita, a far da palo al suo socio, guardandosi intorno con circospezione. Tagliata ogni possibile via di fuga alla coppia, i militari hanno fermato sia il palo sia il complice, il quale intanto era riuscito a manomettere la serratura e a entrare in casa.

Durante il controllo delle generalità dei due fermati l’equipaggio ha poi accertato che il 38enne avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione di via Toledo, perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per scontare una pena per furto.