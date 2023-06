San Cristoforo, spacciava crack a casa: arrestato

I carabinieri arrestato, nel quartiere San Cristoforo, un pregiudicato di 44 anni per spaccio di crack. I militari i hanno notato un sospetto viavai da una abitazione e hanno deciso di controllare due “clienti” che uscivano dalla casa. I due uomini sono stato trovati in possesso di bustine contenenti mezzo grammo di crack e poi hanno fatto irruzione in casa, sorprendendo il 44enne mentre stava maneggiando un altro involucro di crack, uguale a quello di cui erano stati trovati in possesso dei ragazzi controllati poco prima.

Sul tavolo dello spacciatore, i militari hanno rinvenuto anche 130 euro in banconote di vario taglio, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario idoneo a confezionare lo stupefacente. I militari hanno inoltre accertato che l’abitazione fosse munita di un sistema di videosorveglianza che consentiva al malvivente di sorvegliare l’intero perimetro dell’edificio, e dunque di eludere verosimilmente i controlli da parte delle forze dell’Ordine. Tuttavia tale espediente non gli è stato d’aiuto in questo caso, perché i Carabinieri sono riusciti a entrare e arrestare l’uomo.