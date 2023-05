Controlli a San Cristoforo, spaccio di droga e furti: denunciati in sette

I carabinieri hanno denunciato un 45enne catanese, residente in via Bartolomeo Altavilla, per detenzione di droga ai fini di spaccio. In seguito a un controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 55 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione. Nel corso dello stesso servizio di controllo i militari hanno riscontrato diversi allacci abusivi alla rete elettrica, procedendo per furto aggravato di energia elettrica nei confronti di 6 persone. Nello specifico, gli operanti hanno denunciato due nigeriani di 31 e 25 anni e un 46enne catanese titolare di una macelleria, in quanto le rispettive abitazioni e l’attività commerciale, site in via Belfiore, risultavano illegalmente collegate alla rete elettrica pubblica, con allaccio diretto.

I Carabinieri hanno poi deferito, per lo stesso motivo, altri tre catanesi, ossia una donna di 38 anni e un 30enne, proprietari di due abitazioni di via del Principe, nonché una donna 71enne residente in via Toledo. Gli allacci diretti sono stati rimossi da personale specializzato Enel, che ha ripristinato le condizioni di sicurezza compromesse.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i militari hanno rivolto la loro attenzione alle principali arterie e piazze del centro storico, disponendo una serie di posti di controllo e pattuglie appiedate. L'attività ha consentito di identificare una sessantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una quarantina di veicoli, con l’elevazione di 13 sanzioni amministrative ed il sequestro amministrativo di 6 veicoli.