San Cristoforo, dai domiciliari al carcere per un pregiudicato catanese

Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti della questura di Catania si sono recati nel quartiere San Cristoforo, presso l’abitazione di un pregiudicato catanese di 44 anni al fine di notificare l’ordinanza della Corte d’Appello di Catania con la quale è stata revocata la misura degli arresti domiciliari sostituita con la custodia cautelare in carcere. Nello specifico, a seguito della denuncia per vari reati che sarebbero stati commessi mentre l’uomo si trovava in regime di arresti domiciliari, la Corte d’Appello, su conforme richiesta della Procura generale, ha disposto l’aggravamento della misura e la custodia in carcere.

In particolare, nel mese di giugno l’uomo era stato sorpreso alla guida di uno scooter, nonostante si trovasse sottoposto ai domiciliari. Dopo essere stato riconosciuto dai poliziotti, il pregiudicato si era dato alla fuga dando vita ad un rocambolesco inseguimento. Gli agenti, poco dopo, lo hanno rintracciato nella propria abitazione con le chiavi dello scooter, parcheggiato nelle immediate adiacenze, con il motore ancora caldo. In quell’occasione, la perquisizione domiciliare ha permesso ai poliziotti di ritrovare circa 65 grammi di marijuana, nascosta in una scatola delle scarpe. A seguito dell’ordinanza della Corte d’Appello, i poliziotti lo hanno accompagnato negli uffici della questura e, dopo le formalità di rito, l’hanno condotto presso il carcere di piazza Lanza.