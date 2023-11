San Cristoforo, controlli della polizia in sale scommesse e chioschi bar

Continua l’azione di controllo della polizia nel quartiere di San Cristoforo, per innalzare i livelli di sicurezza e legalità nel rione, storicamente caratterizzato da fenomeni criminali e di illegalità diffusa. Gli agenti del commissariato San Cristoforo, con il supporto del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, delle unità cinofile antidroga e di equipaggi della polizia locale hanno eseguito una capillare attività di perlustrazione dell’intero quartiere, pattugliando soprattutto le strade che lo attraversano e conducono al lungomare, con l’obiettivo di tutelare cittadini e turisti. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo in via delle Ondine e in via Acquicella Porto, nell’ambito dei quali sono state identificate 127 persone, di cui 28 con precedenti penali e controllati 45 veicoli.

Inoltre, sono state applicate 9 sanzioni per violazione al Codice della Strada per guida senza patente o con patente scaduta, per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, per revisione scaduta e per l’occupazione impropria di parcheggi riservati. Contestualmente sono stati eseguiti mirati controlli agli avventori presenti all’interno di 5 esercizi pubblici, quali sale scommesse e chioschi bar, dove sono state identificate 15 persone con precedenti penali.

Rinvenuta anche della sostanza stupefacente “abbandonata” in un’aiuola di piazza Caduti del Mare, che è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti. Nella stessa piazza, è stato sanzionato un giovane pluripregiudicato, sorpreso su una panchina, in possesso di droga per uso personale. Alla vista del cane antidroga Maui e della squadra cinofili della polizia, ha consegnato spontaneamente la droga in suo possesso. Il giovane è stato, quindi, segnalato alla Prefettura.