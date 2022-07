San Cristoforo, pluripregiudicato ai domiciliari spacciava da casa: arrestato

Nella giornata di ieri, personale del commissariato Librino ha eseguito controlli per contrastare il dilagante fenomeno dell'uso, della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Cristoforo e, nella circostanza, sono state controllate anche persone sottoposte a misure restrittive, in particolare agli arresti domiciliari. I poliziotti del commissariato, durante i controlli, hanno arrestato un noto pluripregiudicato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di crack e cocaina, resistenza a pubblico ufficiale e furto di energia elettrica.

L’uomo è stato sorpreso dentro la propria abitazione, che coincide con il luogo di detenzione, intento a spacciare e la sua compagna si è opposta fisicamente, spintonando i poliziotti, al fine di fare sparire la droga. Pertanto, si è proceduto al sequestro penale della droga (crack e cocaina) e, tramite personale Enel, è stato accertato anche un allaccio diretto alla rete Enel. È stata trovata, inoltre, della sostanza bianca che, al dire dell'arrestato, era tachipirina in polvere utilizzata per tagliare la droga e incrementare i guadagni.

Particolare della circostanza è che la coppia ha tenuto una simile condotta davanti al figlio minore, in quel momento a casa. La donna è stata così indagata per furto di energia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I genitori, che percepiscono il reddito di cittadinanza, sono stati ammoniti formalmente perché non hanno fatto frequentare al proprio figlio minore lo scorso anno scolastico, nello specifico la scuola elementare. A seguito di ciò e per quanto di competenza, sono stati informati anche la Procura e il Tribunale dei Minori.