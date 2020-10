San Cristoforo, pusher minorenne arrestato dai Falchi

I Falchi della squadra mobile hanno fermato a San Cristoforo un minorenne, accusato di spaccio. E' finito in manette dopo aver tentato la fuga: alla vista degli agenti, mentre era a bordo del suo scooter, ha cercato in tutti i modi di evitare il controllo ma è stato bkloccato da una ulteriore pattuglia della polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sospetto degli agenti è risultato fondato in quanto, negli indumenti intimi del minore, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 12 grammi di cocaina “in pietra”. Il giovane è stato, quindi, arrestatio e accompagnato in un centro di prima accoglienza. Nell'ambito di ulteriori controlli nella zona un uomo è stato indagato per spaccio e sono stati sequestrati ulteriori 7 grammi di cocaina e 30 grammi di marijuana nonché materiale per confezionare e pesare lo stupefacente e alcune centinaia di euro in contanti.