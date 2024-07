San Cristoforo, incinta al quinto mese nascondeva cocaina in casa

I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno inferto un altro duro colpo al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con la denuncia a piede libero di una 33enne catanese, incensurata. A seguito di indagini condotte dai militari dell’Arma, sono stati raccolti elementi tali da ritenere che la donna potesse nascondere della droga nella sua abitazione a San Cristoforo. E' stato, così, organizzato il blitz per sorprenderla all’interno dell’abitazione. Ma quando sono entrati in casa, la donna ha tentato di farli desistere dal perquisire gli ambienti, raccontando di trovarsi al quinto mese di gravidanza. L’atteggiamento nervoso della ragazza, però, ha avvalorato l’ipotesi investigativa dei carabinieri che, dopo essersi assicurati del suo buono stato di salute, hanno cominciato a perquisire l’appartamento trovando, sul tavolo della cucina, una busta in plastica con dentro sei involucri di cocaina, per un peso di circa 250 grammi. La droga, che avrebbe fruttato circa 20 mila euro sul mercato illegale, è stata sottoposta a sequestro, mentre la 33enne è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.