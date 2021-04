Fugge da un controllo di polizia: inseguito per le strade di San Cristoforo

Nottata movimenta a San Cristoforo con un inseguimento degli agenti delle volanti. Un uomo, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, alla vista della polizia ha aumentato la velocità della sua auto tentando di fuggire. Così è nato l'inseguimento per le strade del quartiere che si è concluso quando l’auto del fuggitivo si è fermata per un

problema al motore. Cos' l'uomo, di 40 anni, è stato identificato e denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato in via amministrativa per diverse violazioni al codice della strada.