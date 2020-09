San Cristoforo, polizia scopre una serra per la coltivazione di marijuana

Lo scorso venerdì pomeriggio 4 settembre, agenti del commissariato San Cristoforo, durante la perquisizione di un immobile abbandonato in una via del centro del detto quartiere, hanno individuato una serra per la coltivazione di marijuana. I poliziotti hanno sequestrato 38 piante e tutte le attrezzature utilizzate per mantenere il microclima ad esse necessario, il tutto alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sono in corso indagini per identificare i personaggi che gestivano questa produzione artigianale di stupefacente.

