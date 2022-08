Sullo scooter con moglie e figlia neonata, senza casco: la polizia lo ferma e la folla lo "difende"

La polizia ha arrestato un uomo per resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Nella serata di ieri, personale delle volanti impegnato nel controllo di una persona che percorreva a piedi il rione San Cristoforo, ha notato a velocità sostenuta uno scooter a bordo del quale vi era una coppia con al seguito la propria figlia neonata, peraltro, privi del casco protettivo. Gli agenti hanno così fermato il conducente che, da subito, si è mostrato aggressivo ed arrogante nei confronti della polizia.

Nonostante venisse invitato a scendere dal veicolo per procedere al controllo e all’identificazione, l’uomo, un catanese classe 1988 con precedenti per reati contro il patrimonio, ha provato a fuggire accelerando, ma è stato comunque fermato prontamente dai due agenti. A quel punto ha iniziato ad inveire minacciosamente contro la polizia, spintonando con violenza uno di loro e iniziando una colluttazione, mentre la sua compagna ha tentato di ostacolare il loro operato urlando per richiamare l’attenzione degli abitanti del quartiere, che sono accorsi numerosi.

Sul posto sono intervenute altre volanti, inviate dalla sala operativa in soccorso ai colleghi, le quali hanno fronteggiato una folla di circa cinquanta persone, che, oltre ad offendere ed insultare la polizia, ha preso a calci l’autovettura di servizio al cui interno nel frattempo l'uomo era stato condotto, nel tentativo peraltro di farlo fuggire. A seguito di quanto accaduto l’uomo è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, avendo cagionato ai due agenti lesioni giudicate dai medici guaribili rispettivamente in 15 giorni per un trauma distorsivo al polso e 4 giorni per una contusione alla spalla.