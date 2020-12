San Cristoforo, sorpreso con crack e cocaina sul tavolino: arrestato

La scorsa notte, una volante impegnata nell’attività di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo, ha effettuato un controllo all’interno di un locale fatiscente, al pian terreno di una della stradine del rione, e dal quale avevano visto uscire frettolosamente un individuo sospetto che si dileguava approfittando del buio. All’interno del locale, i poliziotti hanno bloccato un uomo, successivamente identificato per il pregiudicato di 39 anni S.G., il quale si trovava seduto a un tavolino sul quale c'erano due involucri di crack del peso di 6 grammi, un involucro di cocaina del peso di grammi 2,9, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso anche della somma di 750 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Pertanto, il pregiudicato è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti anche nella serata di ieri, denunciando per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un giovane di 20 anni che, trovandosi alla guida di un motorino, alla vista della volante di passaggio in viale San Teodoro si è dato alla fuga, prima a bordo del mezzo e successivamente a piedi. Una volta fermato, gli agenti hanno verificato che l'uomo non aveva mai conseguito la patente di guida necessaria per quel mezzo, che era, peraltro, sprovvisto di copertura assicurativa. Oltre alla denuncia, a lui sono state contestate numerose infrazioni al Codice della Strada e la sanzione amministrativa per la violazione delle norme anti Covid-19.