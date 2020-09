San Cristoforo, sorpreso a spacciare tenta la fuga: arrestato dalla polizia

A seguito di un attento servizio di pattugliamento effettuato nella zona di San Cristoforo, due pattuglie della polizia hanno visto in lontananza un uomo, già più volte segnalato all’Autorità Giudiziaria per reati in materia di spaccio, che stazionava ad un incrocio con fare sospetto. Dopo essersi collocati in un luogo nel quale la loro presenza dava meno nell’occhio, gli operatori di polizia notavano subito l’arrivo di un'altra persona, che dopo aver interagito con il presunto spacciatore si allontanava in sua compagnia verso il numero civico di un’abitazione in cui immediatamente si decideva di effettuare un controllo più approfondito. Approfittando della fase concitata il giovane avventore si dava alla fuga, mentre all’interno dell’appartamento venivano individuati due uomini, uno dei quali, successivamente identificato per il noto pregiudicato Giuseppe Di Mauro (classe 1988), si dimenava con forza strattonando gli agenti operanti, sino a riuscire a svincolarsi dalla presa degli stessi per poi fuggire in strada. Nel frattempo l’altro scappava dal retro dell’immobile abbandonando sul tavolo un telefono cellulare, lo stesso tavolo utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente, cocaina e crack, che veniva subito sequestrata per un totale rispettivamente di grammi 7 e 8, nonché un bilancino di precisione ancora sporco di cocaina. Grazie all' intervento di un’altra pattuglia, inviata tempestivamente dalla sala operativa, che forniva una dettagliata descrizione di Di Mauro ancora in fuga, nei pressi della propria abitazione, si riusciva a bloccarlo. L'uomo è stato pertanto arrestato e condotto presso gli Uffici della Questura e successivamente sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, in attesa della successiva convalida dell’arresto.

