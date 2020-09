San Cristoforo, arrestato un 20enne con un panetto di hashish

Nella mattina di ieri è stato arrestato Vincenzo Licandro, ventenne, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 200 grammi circa. La pattuglia della polizia in transito nel quartiere San Cristoforo ha notato due uomini intenti a dialogare tra di loro e uno di essi, che teneva una busta di plastica in mano alla vista della polizia si è datoalla fuga tentando di disfarsi del sacchetto. L’uomo è stato bloccato dopo pochi metri e la busta al cui interno vi era un panetto di hashish è stata recuperata sotto una macchina parcheggiata nei pressi. Così Licandro p stato arrestato e su disposizione del pm di turno immediatamente liberato.

