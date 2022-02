San Giorgio, la Sidra comunica sospensione erogazione idrica nella notte

La Sidra rende noto che che dalle ore 22:30 circa di questa sera alle ore 6:00 circa di domani 9 febbraio verrà sospesa l’erogazione del servizio idrico nel quartiere San Giorgio e nell’area individuata dalle principali vie di seguito elencate e traverse limitrofe: Viale Grimaldi, Viale San Teodoro, Via Biagio Pecorino, Stradale San Teodoro, Stradale Giulio, Via Fossa della Creta, Via Santa Maria di Nuovaluce, Via V. Zaccà.