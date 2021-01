San Giorgio, spartitraffico riqualificato grazie allo sponsor Fascetto

Uno spartitraffico ampio un chilometro quadrato, all’uscita dello svincolo tra la zona industriale e l’ipermercato Porte di Catania, nei pressi del quartiere San Giorgio, è stato riqualificato dalla ditta Giuseppe Fascetto Trasporti e Logistica con il sistema della sponsorizzazione. L’azienda catanese ha aderito alla proposta contrattuale dell’Amministrazione Comunale avanzata con avviso pubblico per il tramite del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, di farsi carico dei costi di risistemazione dello spazio di proprietà comunale da parecchi anni lasciato in stato di abbandono e che ora ha ritrovato adeguato decoro. Il sindaco Salvo Pogliese si è recato sul posto per ricevere in consegna dalla ditta Fascetto Trasporti i lavori eseguiti, che hanno reso gradevole un altro dei punti d’accesso alla città riqualificati senza costi per il Comune. “Ancora una volta -ha detto il sindaco Salvo Pogliese, affiancato dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e dal consigliere comunale Salvo Giuffrida- la collaborazione pubblico privato ci offre opportunità per migliorare spazi cittadini senza spendere soldi del Comune, una modalità che utilizziamo ormai in maniera sistematica e che ci sta permettendo di riqualificare parti della nostra città senza pesare sulle casse comunali. Ringrazio la ditta di Giuseppe Fascetto per questa piccola ma significativa opera che ci aiuta nell’azione di miglioramento di zone spesso trascurate e allunga la lista degli imprenditori catanesi che si prendono cura degli spazi pubblici promuovendo la loro azienda”. La manutenzione dell’area è affidata alla ditta sponsor, gratuitamente per il Comune.