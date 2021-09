San Giovanni Galermo, assembramento in un locale: sanzionato il responsabile

Erano in 18 all'interno di un locale di 22 metri quadri così sono scattate le sanzioni. E' accaduto lo scorso 7 settembre quando durante un controllo della divisione amministrativa della questura etnea è stato scoperto questo assembramento all'interno di un locale nella zona di San Giovanni Galermo. La presenza di così tante persone in un ambiente ristretto aveva reso impossibile il rispetto della normativa anti Covid così come il mantenimento del distanziamento sociale. Così il responsabile è stato sanzionato con l’applicazione della multa di 400 e la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.