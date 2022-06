San Giovanni Galermo e lo scarico fognario, Giacone: "Chiediamo una soluzione urgente"

Questa mattina, la prima commissione del quarto municipio presieduta dal consigliere Mirko Giacone, ha incontrato gli amministratori di alcuni condomini di San Giovanni Galermo in merito al problema di scarico fognario che persiste da anni nella zona.

“Ringrazio il signor La Mendola e Milazzo per essere intervenuti oggi in seduta di commissione, una delle varie che stiamo realizzando, per provare a dare voce ai tanti cittadini che segnalano, in base alle nostre deleghe, i vari problemi del territorio. Quello affrontato oggi è certamente grave e chiediamo risposte immediate da parte dell’assessorato al ramo e dagli uffici competenti del comune di Catania".

A San Giovanni Galermo, è stato denunciato dagli amministratori un problema di scarico fognario, di mancato allaccio con il collettore, di un progetto mai realizzato, nonostante l’idea messa in campo da anni, fondamentale per fermare il danno ambientale che si protrae da tempo. Igiene, sicurezza e tutela dell’ambiente che oggi non sono purtroppo garantiti", dichiara il consigliere Giacone.

“Bisogna dare una risposta ai cittadini che da anni segnalano il problema. Certamente la delibera allo scarico, nasce da lontano, ma certamente bisogna intervenire e fermare questo scempio. La prima commissione insieme ai cittadini sangiovannesi si batterà per avere risposte e tempi certi sulla realizzazione di opere strategiche per garantire una risoluzione del problema", conclude Giacone.