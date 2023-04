San Giovanni La Punta, approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Regolatore Generale

Definito l’iter tecnico amministrativo che, attraverso la presa d’atto da parte del consiglio comunale di San Giovanni La Punta, ha concluso e reso efficace il piano regolatore generale, durante la seduta del 13 e 14 aprile. I consiglieri comunali presenti, con grande senso di responsabilità, hanno votato l’ultimo atto che chiude un percorso durato ben undici anni e che consegna a tutta la cittadinanza uno strumento di pianificazione urbanistica che garantirà uno sviluppo sostenibile e ordinato nel rispetto delle norme e dei regolamenti, avvalorato anche dagli autorevoli pareri degli enti sovraordinati quali quello della Soprintendenza ai Beni Culturali, delGenio Civile e dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

La necessità di procedere alla revisione del PRG è scaturita dalla decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, pertanto nel marzo del 2012 si è svolto un incontro pubblico con le parti sociali dove vengono indicati i criteri per la nuova pianificazione. Durante gli anni sono state tante le fasi e gli atti da redigere e senza sminuirne nessuno, è doveroso dare risalto anche alla delibera di consiglio comunale n. 61/2014 che approva e pone una condizione di particolare importanza per il contenimento del consumo di territorio poiché stabilisce un ridimensionamento degli abitanti da insediare, confermando la previsione di 29.100 abitanti riferiti all’anno 2022 e che pertanto non aumenteranno nel ventennio 2014 -2034.

“Abbiamo sostenuto con grande impegno e determinazione il percorso di completamento della revisione del PRG - dichiara il Sindaco Bellia- iniziato dalla precedente amministrazione e concluso dall’attuale amministrazione comunale in regime di continuità amministrativa. Questo nuovo e più adeguato strumento, consentirà una ordinata e sostenibile opportunità di sviluppo del nostro territorio comunale con una implementazione di opere e servizi che contribuiranno ad elevare la qualità della vita e della vivibilità del nostro Comune. Dissento dalle dichiarazioni fatte dai consiglieri comunali di opposizione che sono prive di fondamento e denigratorie anche nei confronti degli autorevoli enti e dei professionisti che con documentata competenza hanno lavorato solo ed esclusivamente per l’interesse e il bene pubblico. Le illazioni proclamate dal consigliere Trovato e il vezzo di dipingere di nero ogni azione dell’amministrazione comunale, non appartiene al nostro modo di pensare e di agire che è sempre improntato per “privilegiare” solo i nostri concittadini i quali potranno anche investire nel nostro territorio la loro professionalità e le loro risorse che produrranno certamente benessere ed economia".

“L’approvazione del PRG - dichiara il Presidente della seconda commissione Piero Gullotto - il cui procedimento è stato oggetto, tra l’altro, dei lavori, tempo per tempo, della competente Commissione Consiliare, sia uno strumento fondamentale della disciplina urbanistica, che consentirà di delineare la futura configurazione del territorio comunale, nel rispetto delle direttive e dei vincoli necessari per attuarla, tenendo conto dell’ambiente e delle esigenze della popolazione”. “Sono rammaricato che i consiglieri di opposizione rilascino queste affermazioni- dichiara il Presidente del Consiglio Nicola Bertolo- abbiamo fatto l'impossibile rispettando la legge per arrivare ad un traguardo trasparente e pieno di novità per la nostra città, oggi chi vuole speculare ha come visione il PRG a modo proprio ed a interpretazione personale. Noi abbiamo guardato l'interesse del nostro comune, arricchendolo. A difesa di tutti i consiglieri che hanno approvato il PRG mi sento di dire che nessuno dei presenti abbia interessi personali o legati alla parentela. Un grazie al nostro Sindaco Bellia per questa meta importante per la nostra città”.