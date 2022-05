San Giovanni La Punta, giornata della Legalità: tra memoria e partecipazione

Giornata della Legalità il 23 Maggio. Il Comune di San Giovanni La Punta per l'occasione organizza una giornata ll'insegna della memoria, riflessione, partecipazione. L'iniziativa portata avanti dal Sindaco della comunità puntese, Antonino Bellia, e dall'Assessore alle Politiche Scolastiche, Piermaria Capuana, verà la partecipazione della comunità scolastica, in particolare l'Istituto Comprensivo Dalla Chiesa, I.C Giovanni Falcone, e gli istituti superiori “Enrico De Nicola”, Liceo “E. Greco” e Liceo “Ettore Majorana”.

"Con grande senso di responsabilità e rispetto, da Assessore alle Politiche scolastiche - afferma Piermaria Capuana - insieme a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio, abbiamo deciso di organizzare una giornata di memoria, partecipazione, riflessione e crescita. Vogliamo testimoniare la legalità come una condizione di libertà, una certezza di diritti e di tutela a garanzia delle generazioni future. I giovani soprattutto devono conoscere quanto accaduto per farne memoria e perseguire la strada della legalità, tessendo una rete civica per far sì che il ricordo diventi impegno ed esempio".

Presenti all'evento la Dott.ssa Grazia Iellamo, vice capo centro DIA, e l'avvocato Corrado Adernò, che risponderanno alle domande poste dai ragazzi presenti.