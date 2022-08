San Giovanni La Punta, telecamere per la lotta all’abbandono dei rifiuti

Lotta agli incivili e all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, il comune di San Giovanni La Punta rafforza le azioni di contrasto con il posizionamento di telecamere di ultima generazione, che saranno posizionate in zone diverse del territorio e che saranno capaci di rilevare, da una distanza maggiore rispetto alle fototrappole, gli abbandoni di rifiuti ingombranti e pericolosi e ogni azione non conforme al corretto conferimento dei rifiuti.

Le nuove attrezzature, inoltre, consentono di trasferire le immagini da remoto in tempo reale nel rispetto delle norme sulla privacy, e per la conseguente elevazione delle sanzioni. “Il rafforzamento delle misure per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il conseguente degrado ambientale – a parlare il Sindaco Antonino Bellia- si è reso necessario per eliminare radicalmente la proliferazione delle micro discariche che oltre a deturpare l’ambiente sono fra le maggiori cause dell’aumento dei costi per il conferimento dei rifiuti. Bisogna sanzionare chi non rispetta le regole per tutelare chi invece si comporta correttamente osservandole”.

“Nelle scorse settimane abbiamo già elevato numerose sanzioni per l’abbandono dei rifiuti- conclude il primo cittadino puntese - tutti gli incivili destinatari di tali provvedimenti si ritroveranno a dover pagare un conto salato così come stabilito dal decreto legislativo 152 del 2006 e aggiornato al 15 luglio 2022 art. 192 e 255 comma I, che prevedono sanzioni da 300 a 3000 euro e nel caso di abbandono di materiale pericoloso anche la responsabilità di aver commesso un reato ambientale con le implicazioni derivanti”. Nessuna deroga dunque ma pugno duro contro chi continua a scaricare rifiuti sul suolo pubblico.