San Giovanni Galermo festeggia San Giuseppe con la benedizione del pane

La festa di San Giuseppe è stato un momento di grande partecipazione per tutto il territorio di San Giovanni Galermo. Con la dovuta attenzione per le norme anti-Covid, si è svolta una esibizione della banda musicale, la tradizionale messa e la benedizione dei pani realizzati dagli studenti dell'istituto professionale alberghiero “Karol Wojtyla”.

“In un momento difficile come questo- afferma il presidente di 'Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo' Erio Buceti- i festeggiamenti a San Giuseppe rappresentano un momento di grande speranza per tutti noi. A questo proposito colgo l'occasione per ringraziare la dirigente Daniela Di Piazza, i professori e gli studenti dell'istituto professionale alberghiero 'Karol Wojtyla', il parroco Don Giuseppe Catalfo, il delegato all'organizzazione Pippo di Mariano, la Caritas, tutti i consiglieri del IV municipio di Catania, i volontari ed i semplici cittadini che con il loro grande impegno hanno reso possibile tutto questo”.