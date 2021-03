San Giuseppe La Rena, anche oggi lunghe code per il vaccino

Da stamattina alle 8 è di nuovo operativo l'hub vaccinale che per il secondo giorno sarà aperto fino alle 22. "Dentro è organizzato bene - commenta una docente in coda - ma bisognerebbe regolare l'afflusso delle persone in attesa"

Da stamattina alle 8 è di nuovo operativo l'hub vaccinale di San Giuseppe La Rena che per il secondo giorno sarà aperto fino alle 22. Nella giornata di ieri si è registrato un grande afflusso di persone, motivate anche dal fatto che ci si potesse recare per la somministrazione anche senza aver prenotato. Anche oggi l'hub allestito all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo è stato preso d'assalto con la presenza di centinaia di persone in coda tra le transenne predisposte dalla Protezione Civile: "Ci sono code e qualcuno si lamenta - ha spiegato a CataniaToday una docente catanese che si trova lì per la somministrazione - penso che in larga parte sia dovuto alla mancanza di disciplina della gente. L'hub dentro è organizzato bene e tutto procede per fasi ordinatamente, sicuramente servirebbe più personale dedicato all'afflusso delle persone".

L'hub dunque è ripartito con la somministrazione dei vaccini AstraZeneca ai soggetti senza patologie gravi e senza altre "fragilità", così come previsto nell'ambito dell'iniziativa messa in campo dalla Regione. Il target: persone di età tra compresa tra 70-79 anni, mondo scuola, forze dell'ordine, soggetti non fragili. "Siamo 8 persone in accettazione - ha spiegato un'incaricata che lavora alla 'reception' - poi all'interno dei box c'è il personale medico e infermieristico che procede alle somministrazioni dei vaccini. In pratica c'è una catena di attività che va dalla preparazione delle dosi alla inoculazione. Oggi andremo avanti fino alle ore 22.00".

