San Gregorio, consegnato nuovo campetto per volley e basket

È stato consegnato ieri il nuovo campetto per la pallavolo e la pallacanestro in Via Enrico Fermi a San Gregorio. Un nuovo spazio da dedicare allo sport ma soprattutto ai giovani che sempre più sono fagocitati dal cemento e dalla urbanizzazione. Erano presenti alla consegna, il sindaco, Carmelo Corsaro, l’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Cambria, il consigliere comunale, Paolo Schilirò e i responsabili degli Uffici tecnici, Vito Mancino e Massimiliano Cavallaro.

"Abbiamo sempre pensato ai giovani per garantire loro strutture per lo svago sano e in sicurezza – ha esordito il primo cittadino Corsaro -. È stata una nostra prerogativa anche perché negli anni sono venute a mancare a San Gregorio le strutture salesiane che un tempo garantivano luoghi di incontro e di svago per i sangregoresi".

A stimolare l’amministrazione comunale affinché si utilizzasse questo spazio già usato dai giovani in modo spontaneo e improvvisato è stato il consigliere Schilirò: "Sono contento che l’Amministrazione abbia accolto questo mio input e perché oggi consegniamo al paese un bene funzionale e fruibile". A sottolineare gli interventi che l’Amministrazione comunale ha fatto e continua a fare per i giovani è l’assessore ai lavori Pubblici, Salvo Cambria: "Per i più piccoli abbiamo costruito delle nuove bambinopoli sia nel centro storico che nella zona sud. Abbiamo individuato quest’area, nella contrada Morgioni, Via Fermi, - ha detto riferendosi al campetto - dove i ragazzi già spontaneamente si riunivano; l’abbiamo messa in sicurezza creando un campo vero e proprio utilizzabile sia per la pallavolo che per la pallacanestro, a presto verrà illuminato e sarà installata la videosorveglianza". La struttura ora dovrà essere affidata ad un’associazione sportiva di San Gregorio perché se ne prenda cura e la gestisca.