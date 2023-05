San Gregorio festeggia i cento anni della signorina Rosa Giulio

La signorina Rosa Giulio ha compiuto cento anni. Nata il primo maggio del 1923, e sangregorese doc, è la terza di cinque figli e a San Gregorio è conosciuta da tutti. La sua “notorietà” si deve alla sua attività iniziata nel 1953. Quando morì la madre, nel 1950, assunse per naturale vocazione il ruolo materno nei confronti delle due sorelle più piccole, Agata e Angela, e si trasferì dal quartiere Radiusu a quello di Piano Immacolata, dove vive tuttora. È all’età di trent’anni che decide di aprire una bottega, gestita insieme alla sorella più piccola Angelina e al papà Alfio. Un negozio di generi alimentari conosciuto in tutto il paese e punto di riferimento per i cittadini.

"Si vendeva di tutto – ci raccontano i familiari - dai beni di prima necessità ad articoli di merceria e tanto altro. Una novità per quel tempo che richiamava anche persone al di fuori di San Gregorio". Chiuderà l’attività nel 1984 per dedicarsi completamente alla sua grande famiglia divenendo “madre e nonna” per tutti i 5 nipoti e i 16 pronipoti per i quali da sempre è un punto di riferimento. Ha un carattere amorevole, accogliente e gentile ed una grande devozione verso Sant’Antonio. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco, Carmelo Corsaro, dal vice sindaco, Seby Sgroi e dall’assessore Salvo Cambria, ha partecipato ai festeggiamenti della centenaria offrendo un omaggio floreale e una targa ricordo.