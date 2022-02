San Gregorio: dal primo marzo attivo uno sportello per formazione e orientamento

"La vita di ciascuno di noi è fatta da momenti di passaggio, da vere e proprie “cerniere”: la scelta della scuola superiore, dell’università da seguire, del percorso formativo da intraprendere per esprimere al meglio le proprie attitudini, del vestito professionale che vorremmo cucirci addosso su misura, della nuova attività da inventarsi dopo un licenziamento… E allora, da dove (ri) partire?". Così ha dichiarato Rita Fondacaro, che da martedì 1° marzo, dalle ore 15 alle ore 17,30, nei locali del Centro diurno per anziani di via Bellini, 7, piano terra, sarà a disposizione di giovani e adulti in cerca di lavoro. Il progetto, che sarà attivo tutti i martedì fino al 28 giugno, ed è gratuito, è rivolto a studenti di passaggio da diversi ordini e gradi di scuola; a giovani in cerca di prima occupazione o nuovi percorsi formativi; persone disoccupate o inoccupate in cerca di occupazione o di reinserimento lavorativo; lavoratori che desiderano cambiare professione e soprattutto giovani e donne che desiderano conoscere le politiche attive loro destinate. "Ogni percorso formativo - spiega la dott.ssa Fondacaro - viene definito insieme e condiviso con la persona in relazione alle sue esigenze individuali. È possibile organizzare consulenze di gruppo. Insomma – conclude la Fondacaro - Ascoltare i bisogni, e anche i sogni degli altri, fornisce una cassetta degli attrezzi che si può aprire in qualunque momento". Il progetto è stato promosso dall’assessorato Cultura e Pari opportunità, diretto da Giusi Lo Bianco ed è ospitato nei locali dei Servizi sociali, assessorato condotto dal vice sindaco, Seby Sgroi.