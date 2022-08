San Gregorio, divieto di transito in via Macello per messa in sicurezza caditoie

Nel periodo che va dal 31 agosto ed entro il 3 settembre, a partire dalle ore 7 fino alle ore 17, in via Macello a San Gregorio verrà istituito il divieto di transito eccetto i residenti. Un’apposita segnaletica darà le giuste indicazioni. Il motivo della modifica della circolazione stradale riguarda la messa in sicurezza delle caditoie stradali trasversali.

Il tratto interessato va dal numero civico 23 fino al numero 30. Segnali verranno installati nell’intersezione tra via Carcara e via Macello e con il viale Europa per impedire l’accesso agli autoveicoli, eccetto i residenti delle citate vie. Sulla via Macello hanno sbocco diverse stradine private e traverse pubbliche come via A. Musco, R. Anselmi, via N. Martoglio, via Turi Ferro e via Fondo di Gullo e la stessa via Macello collega il viale Europa con la principale via Umberto.

"Ai residenti delle suindicate strade la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, entro le 48 ore precedenti l’inizio lavori, farà pervenire delle lettere e affiggerà dei volantini presso i condomini per informare i residenti dei disagi che interesseranno la via Macello e le strade adiacenti", si legge nella nota del Comune.