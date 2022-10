San Gregorio, entro il 31 ottobre le iscrizioni all'albo presidenti di seggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Entro il 31 ottobre 2022 è possibile fare domanda al Sindaco per iscriversi all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale. I cittadini interessati a rivestire la carica di presidente di seggio elettorale dovranno essere elettori presso il Comune cui si richiede l’iscrizione e non dovranno avere oltre i 70anni di età. Nell’Invito, diramato dal sindaco, Carmelo Corsaro, il 1° ottobre 2022 sono evidenziati i requisiti per partecipare all’iscrizione.

È richiesto almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di non essere dipendente del Ministero dell’Interno e delle Poste e Telecomunicazioni, di non far parte delle Forze armate né di essere medico provinciale né condotto, di non essere dipendente comunale e naturalmente di non essere candidato alle elezioni. I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e nel sito dell’Ente. Coloro che sono già iscritti all’Albo non dovranno ripresentare la domanda. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

Le domande devono pervenire con una delle seguenti modalità: tramite servizio postale, all’indirizzo: Comune di San Gregorio di Catania, Piazza Marconi 11 – 95027 San Gregorio di Catania; oppure consegnati a mano, anche da parte di terzi incaricati, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune; tramite fax, al numero 095 – 7212342 (Ufficio Protocollo), ovvero tramite Pec (posta elettronica certificata), all’indirizzo: comune.sangregorio.ct@anutel.it.