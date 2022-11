San Gregorio, a breve via ai lavori per la riapertura dell'isola ecologica

Anche se è solo una minoranza di cittadini a buttare la spazzatura per strada senza usare i contenitori dati in dotazione dalla Dusty a pagarne in immagine è tutta la cittadina sangregorese. Nonostante i reiterati inviti dell’amministrazione comunale a rispettare la raccolta differenziata, che negli ultimi mesi ha raggiunto un buon 75%, ci sono ancora gli irriducibili incivili. Lo denuncia a viva voce l’assessore alla Gestione ed efficientamento dei rifiuti differenziati, Salvo Cambria: "È un atto di inciviltà – esordisce Cambria – gettare rifiuti come umido, vetro e in differenziabile davanti le proprie abitazioni senza gli appositi contenitori. Siamo abituati a lamentarci quando, poi, siamo noi i primi a sporcare e reclamare su facebook. Certo – ha precisato l’assessore Cambria – ci sono anche quei “delinquenti” che gettano i sacchetti di rifiuti al volo dalle loro auto in transito ma grazie alla polizia locale alcuni di loro sono stati individuati e multati. "Comprendiamo - ha continuato - che possono esserci delle difficoltà a sbarazzarsi di tanti rifiuti come carta, plastica e cartone attraverso i semplici contenitori ma vi annunciamo che a giorni inizieranno i lavori per la riapertura dell’isola ecologica. Grazie alla collaborazione del sindaco, Carmelo Corsaro, abbiamo risolto definitivamente l’atavico problema che ci impediva l’efficientamento della struttura. E questo credo faccia tirare un sospiro di sollievo ai nostri concittadini. Invece in merito a possibili disservizi della Dusty - ha chiosato Cambria – non esiterò a denunciare il disservizio a chi di competenza per tutelare quei cittadini, che sono la maggioranza, che rispettano le regole e strapagano la Tari. Ancora una volta - ha concluso - invito i cittadini a rispettare la differenziata, ne vale della qualità della vita di tutti noi".