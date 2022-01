San Gregorio, recuperati alberi e piante degli addobbi natalizi: ripiantati in Parchi e scuole

Tutti gli alberi e tutti i fiori, utilizzati durante gli addobbi natalizi, sono stati ripiantati nel Parco Adige, Piazza Immacolata, Piazza Marconi, e nelle aiuole delle scuole. Questo è quanto stato fatto in questi giorni e che l’assessore al Verde pubblico, Giovanni Zappalà, aveva già annunciato. "A giorni – ha spiegato Zappalà – saranno messe delle targhette ad ogni albero ripiantato per sottolinearne la provenienza. Sono soddisfatto di aver fatto questa scelta – continuato l’assessore al Verde - così come la scelta di acquistare le luminarie e risparmiare negli anni. Queste ultime sono state depositate in dei magazzini, catalogati e inventariati. Ora spetta alla ditta relazionarci per darci la mappatura precisa dei siti interessati alla piantumazione di alberi e piante. Per la riuscita della procedura ringrazio la dott.ssa Rosa Bagiante e il signor Pippo Butera".