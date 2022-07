San Gregorio, è ritornata la "Festa d'Estate"

Dopo due anni di “fermo sanitario” dovuto alla pandemia, l’assessorato ai Servizi sociali, diretto dal vice sindaco Seby Sgroi, ha ripreso le attività al Centro diurno per anziani di Via Bellini, che prima del covid erano frequenti e varie. Fra queste “L’Estate d’estate” che ha visto presenti l’altra sera circa 140 sangregoresi.

"Un momento ludico e di aggregazione sociale per i nostri concittadini – ha spiegato il vice sindaco, Seby Sgroi – durante il quale la gente ha ballato e si è divertita grazie agli interventi musicali del M° Carmelo Pezzino. Come sempre – ha continuato Sgroi – è stata offerta la tavola calda ed infine il gelato direttamente dal gelataio Angelo, figlio del mitico “Leonardo” che con la sua moto ape ha dato una nota anche folklorica alla serata". Presenti all’iniziativa anche i giovani stranieri non accompagnati ospiti del “Sai” a San Gregorio per facilitare la loro integrazione nel tessuto sociale sangregorese e anche per dare loro un momento di svago.