San Gregorio, presentato il programma della tre giorni dedicata al tema della famiglia

È stato presentato, ieri, il programma della “tre giorni” che dal 20 al 22 maggio 2022 vedrà la cittadina sangregorese al centro di seminari, dibattiti su temi con al centro la “famiglia” e le politiche familiari che i Comuni dovrebbero attuare.

Verranno a dare la loro testimonianza e far conoscere i loro piani i sindaci di altri Comuni italiani e saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale alla Famiglia e Politiche sociali, Antonio Scavone, il Capo Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ilaria Antonini e tanti altri relatori.

La “tre giorni” sarà ricca di appuntamenti, anche in contemporanea, dove verrà coinvolto il “Complesso bandistico Città di San Gregorio” che sfilerà per le vie cittadine; attività ludiche per bambini in Piazza Immacolata; concerti di musica classica e di celebri melodie napoletane ma soprattutto lo spettacolo di sabato 21 alle ore 20,00 nel cortile dell’oratorio salesiano, ingresso Via Roma 23, di e con Giovanni Scifoni dal titolo: “Anche i santi hanno i brufoli”. È possibile conoscere i dettagli del nutrito carnet di appuntamenti scaricando la brochure dal sito istituzionale del Comune di San Gregorio o dai canali social correlati. A spiegare meglio l’iniziativa sono stati il sindaco, Carmelo Corsaro, il vice sindaco, assessore ai Servizi Sociali, Seby Sgori, il presidente del Forum provinciale delle Associazioni familiari, Febo Battaglia, il presidente dell’Associazione Family Party, Maurizio Verona, l’assessora alle Pari opportunità, Giusi Lo Bianco e la consigliera comunale, Rosaria Guglielmino. La Guglielmino, infine, direttore artistico delle due serate concertistiche, ha presentato i concerti.