San Leone, attività di spaccio in un appartamento con sofisticato impianto di videosorveglianza

Duro colpo al fenomeno dello spaccio di droga messo a segno dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal comando provinciale di Catania sull’intero capoluogo etneo. Arrestati due pusher catanesi, di 41 e 50 anni, entrambi pregiudicati, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti”. In particolare, i militari hanno scoperto come nel quartiere San Leone, vi fosse una fruttifera attività di spaccio all’interno di un appartamento. Accertata quindi, quale fosse la casa da monitorare, i carabinieri hanno pianificato e messo in atto un dispositivo di osservazione a distanza ed in modalità discreta, svolto nel primo pomeriggio, mimetizzandosi con l’ambiente circostante, pronti a far scattare il blitz nel momento più opportuno.

In una prima fase, una squadra del nucleo è riuscita ad arrivare proprio davanti all’ingresso del palazzo di via Venezia Giulia, constatando la presenza di numerose telecamere installate sicuramente per monitorare l’entrata. Durante l’osservazione, gli

I due investigatori, che si sono visti aprire il portone, quindi, hanno raggiunto il piano dove si concentravano i sospetti dello spaccio “in appartamento” vedendo, in effetti, che da una delle porte presenti nel pianerottolo, vi era un uomo, poi identificato per un 41enne, che faceva “capolino” tenendo socchiuso il cancello in ferro a montato a protezione dell’accesso all’abitazione. È bastato, però, un attimo di distrazione del “palo” per permettere ai carabinieri di fare irruzione in casa e bloccare tutti i presenti. Una volta dentro, i militari del nucleo operativo hanno, velocemente, raggiunto anche la cucina dove, un altro uomo, identificato per il 50enne, non ha avuto nemmeno il tempo di fiatare rimanendo, pertanto, seduto davanti ad un tavolo, ben “apparecchiato” di merce da vendere.

Gli operanti hanno pertanto recuperato e sequestrato un involucro con dentro 10 grammi di crack, due bilancini di precisione funzionanti, 170 euro in contanti, materiale vario per il confezionamento della droga, nonché, un foglio manoscritto con le quantità cedute fino a quel momento. Ed ancora, a seguito di una profonda perquisizione dei locali, su un mobile della stanza da pranzo, hanno trovato ulteriori 18 involucri con dentro crack del peso totale di 100 grammi. Tutto l’appartamento, evidentemente destinato a piazza di spaccio, era protetto da un sofisticato impianto di videosorveglianza funzionante ed attivo, composto da vari monitor e ben 11 telecamere puntate lungo tutto il perimetro dell’edificio, il portone di ingresso condominiale e la porta sul pianerottolo. I carabinieri, oltre a sequestrare le telecamere e il relativo impianto, hanno sequestrato tutta la droga per un totale di 110 gr di crack, i soldi, il materiale per il confezionamento, ed hanno poi messo i due arrestati a disposizione dell’Autorità giudiziaria che, convalidato l’arresto, ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.