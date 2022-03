San Marco, associazione dona nuova sonda ecografica al reparto Nefrologia

Supportare l’assistenza al paziente nefropatico e affetto da malattia policistica renale nelle attività di screening familiare, monitoraggio delle cisti e valutazione clinica generale.

Con questo obiettivo, l’Associazione Italiana Rene Policistico ha voluto donare all’unità operativa semplice dipartimentale di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale San Marco, una sonda ecografica color doppler wireless da destinare all’ambulatorio Rene Policistico.

L’importante strumento è stato consegnato dalla presidente dell’AIRP, Luisa Sternfeld, al direttore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” Gaetano Sirna e a Carmelita Marcantoni, direttore di Nefrologia. Presenti anche Francesco Scolari, Presidente del Comitato Scientifico dell’Airp, ordinario di Nefrologia presso l’Università di Brescia e direttore della UO di Nefrologia Dialisi e Trapianto degli Spedali Civili di Brescia, il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero universitaria Antonio Lazzara, il direttore del Dipartimento Placido Romeo, la direttrice di presidio Annarita Mattaliano e Giovanni Crupi, un ex paziente, adesso guarito dalla malattia, entrato a far parte dell’AIRP.

La presidente Sternfeld ha voluto sottolineare come la Nefrologia del San Marco sia un punto di riferimento per l’Airp in tutta la Sicilia. Il direttore Sirna e la direttrice Marcantoni, dal canto loro, hanno ringraziato l’Airp, la sua presidente e il professor Scolari per il bel gesto e la presenza costante a sostegno di sanitari e pazienti. L’ambulatorio, gestito dalla direttrice Marcantoni e dalla collega medico Rosa Giunta, è nato con l’intento di fornire ai pazienti policistici un punto di riferimento nella gestione della patologia e delle sue complicanze, proponendo un percorso diagnostico-terapeutico dedicato, multidisciplinare, che coinvolge diversi specialisti (radiologi, urologi, neuro-radiologi e neurochirurghi, chirurghi del trapianto).

La patologia del “rene policistico”

Il rene policistico è una malattia genetica che colpisce circa 1 persona su 1000, si pensi solo che nel mondo ne sono affetti 12.5 milioni di individui dei quali 65.000 in Italia.

La caratteristica principale di questa malattia è la formazione in entrambi i reni di cisti che con il tempo aumentano in numero e dimensioni fino a determinare la compromissione totale della funzione renale. La malattia ha un esordio tra i 40 e i 50 anni, ma può manifestarsi anche prima.

La malattia policistica renale rappresenta la principale causa genetica di insufficienza renale dell’adulto, e può determinare la perdita della funzionalità renale, con necessità di trattamento dialitico o di trapianto renale. Circa il 10% dei pazienti in trattamento dialitico ne è affetto. Oltre ai reni, altri organi possono essere interessati dalle cisti (fegato, pancreas), e talora questa patologia si associa ad aneurismi cerebrali, valvulopatie cardiache, diverticolosi del colon e costante presenza di ipertensione. All’esordio, la malattia è frequentemente asintomatica, e quindi la diagnosi è spesso casuale nel corso di indagini motivate da altri quesiti clinici.

La patologia può essere trasmessa da un genitore affetto al figlio con il 50% di probabilità. Non esiste ancora una cura che ne arresti la progressione ma la ricerca scientifica ha fatto progressi senza precedenti nella comprensione di questa patologia: negli ultimi 10-15 anni gli scienziati hanno scoperto i geni il cui malfunzionamento provoca il rene policistico, e sono stati condotti parecchi studi ed altri sono in corso per la messa a punto di farmaci per rallentare la crescita delle cisti e per rallentare la progressione della insufficienza renale.

Da anni l’AIRP, associazione onlus, è impegnata nell’aiuto ai pazienti affetti da malattia policistica renale e al sostegno delle loro famiglie (www.renepolicistico.it).