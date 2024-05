San Marco, inaugurazione centro "Smile house" per le patologie cranio-maxillo-facciali

Lunedì 6 maggio prossimo, alle ore 10.45, nell’ospedale San Marco, in viale Carlo Azeglio Ciampi a Librino, aprirà la “Smile House Catania”, la prima in Sicilia e la seconda del Sud Italia. La nuova struttura nata dalla collaborazione tra l’Aoup “G. Rodolico – San Marco” e la Smile House Fondazione ETS è interamente dedicata alla cura multispecialistica dei pazienti nati con malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali, in particolare affetti da labiopalatoschisi. La sede della “Smile House Catania” che rappresenterà un punto di riferimento per i pazienti del sud Italia e un vanto per l’azienda ospedaliero universitaria etnea, si trova al termine della “Main Street” dell’ospedale, all’interno dell’area ambulatori dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale guidata da Alberto Bianchi che dirigerà il nuovo Centro. Il taglio del nastro avverrà all’ingresso del padiglione B dell’ospedale, a sottolineare l’importanza che questa struttura riveste per tutta l’azienda, alla presenza del direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, Gaetano Sirna, accompagnato dal direttore sanitario Antonio Lazzara e dal direttore amministrativo Rosario Fresta, del vicepresidente della Fondazione ETS “Smile House”, Domenico Scopelliti, del presidente del Comitato Scientifico della stessa Fondazione, Francesco Bellia. Subito dopo ci si sposterà nei locali dedicati al centro e si concluderà la cerimonia inaugurale al quarto piano nella hall della segretaria dell’UOC.