San Nullo, operatori comunali a lavoro per il rifacimento della segnaletica

Operatori comunali a lavoro da due giorni per il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle strade del quartiere di San Nullo. Un intervento all’insegna del progetto di sicurezza e controlli che riguarda tutto il territorio del IV municipio di Catania. “Abbiamo accolto con grande soddisfazione queste opere fondamentali per il nostro territorio- afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti- la viabilità è una delle nostre priorità che non vanno mai ignorate. Per queste ragioni il sottoscritto, insieme all’intero consiglio del IV municipio, ha sottoposto all’attenzione dell’Ufficio Traffico Urbano e della Sostare, l’urgenza di opere atte a garantire una mobilità più sicura per residenti e pendolari della zona. Necessità recepite dai diretti interessati nel corso dell’ultima seduta di consiglio. Per queste ragioni- prosegue Buceti- desidero ringraziare il direttore dell’Ufficio Traffico Urbano, il geometra Catania e il presidente della Sostare Blasi”. Ultimati questi lavori il presidente Buceti "si attiverà per prevenire il rischio incidenti in altre strade estremamente pericolose come il viale Tirreno, via Giuseppe Ballo, via Merlino e via Sabato Martelli Castaldi”.